شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات إسرائيلية تقصف موقعا لحركة حماس شمالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي موقعاً لحركة حماس شمالي قطاع غزة، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وفى وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من احتلال إحلالي بغيض.

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وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس الأربعاء- أنه في مقدمة هذه المسئوليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم المتواصلة، لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأدانت تصعيد الاحتلال إجراءاته وتدابيره الاستعمارية التوسعية الإحلالية في الضفة الغربية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية ومحيطها بشكل خاص، وعمليات هدم المنازل التي حدثت بالأمس واليوم، حيث أقدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة على هدم ثلاثة منازل ومنشأة تجارية في بلدة سلوان، كما أجبر الاحتلال مواطنا على هدم منزله في بيت حنينا، واعتبرتها جزءا من عمليات التهويد والأسرلة المتواصلة للمدينة المقدسة، وفرض المزيد من التضييقات على المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم بالقوة عن مدينتهم.

وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في القدس باطلة وغير شرعية، وهي انتهاك فاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.