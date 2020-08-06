شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى فى جدة يخمد حريقاً اندلع فى محطة قطار الحرمين بحى السليمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح المتحدث ‏الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة مكة المكرمة بأن فرق الدفاع المدنى بمحافظة جدة باشرت عند الساعة (19:27) من مساء اليوم الخميس بلاغاً عن حريق في عدد من البركسات، مساحتها (1200) متر مربع بحي السليمانية في منطقة مجاورة لمحطة قطار الحرمين، وقد تم بتوفيق الله السيطرة على الحريق وإخماده ، ولم ينتج عنه أي إصابات.

وأكد المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (19:27) من مساء اليوم (الخميس) عن وجود حريق فى ساحة محطة قطار الحرمين.

و أضاف القرني بحسب صحيفة "عكاظ" فور تلقى البلاغ جرى تحريك الفرق اللازم والسلالم والمعدات المساندة للموقع، وبوصول الفرق إتضح ان الحادث عبارة عن إشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بمساحة (20*60) م حيث عملت الفرق على احتواء الحادث في موقعه دون الإنتشار للمواقع المجاورة ولازالت الفرق تعمل لإخماد الحريق دون إصابات حتى لحظة إعداد هذا البيان.