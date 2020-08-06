شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب المسعفة اللبنانية سحر فارس ينعيها بكلمات مؤثرة: كسرتي ضهري يا روحي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى جيلبير قرعان خطيبته المسعفة اللبنانية سحر فارس التي توفيت في التفجيرات التي شهدتها العاصمة "بيروت" بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وقال خطيب المسعفة اللبنانية سحر فارس عبر انستجرام :"وستي الحلوة.. كان عرسنا ب ٦/٦/٢٠٢١، عم تزبطي بيتك على ذوقك ونجيب غراض ونحضّر، أنت ترقيتي بسرعة بالفوج وصرتي شهيدة برتبة وطن.. عرسك بطّل بـ ٦/٦/٢٠٢١ صار بكرا يا عيوني، كلشي كان بدك ياه حايكون موجود الاّ شوفتي فيكي بالفستان الأبيض".

وأضاف :"كسرتيلي ضهري يا روحي، حرقتيلي قلب قلبي، راحت طعمت الحياة مع غيابك عني.. الله يحرق قلبو يلي حرمني منك ومن ضحكتك ومن حنيتك يا روحي أنت.. بحبك وحا ضل حبك حتى صير معك ونكفي".



المسعفة اللبنانية سحر فارس (1)

وأبكت المسعفة اللبنانية سحر فارس القلوب قبل الدموع، والتى زفت إلى السماء فى حضور خطيبها الذى ودعها فى حالة انهيار تام، وكانت العروس على وشك الزواج، حيث كانت تنظم مع خطيبها منزل الزوجية ليحمل نعشها بدلا من طرحتها، والتى توفيت إثر انفجار المرفأ فى العاصمة اللبنانية بيروت.

Advertisements

وفي وقت سابق، تفاعل رواد تويتر مع هاشتاج "سحر فارس"، حيث تداولوا فيديوهات وصور للحظة وداعها، فى جنازة حاشدة بمسقط رأسها بلدة القاع حيث شيعت.



المسعفة اللبنانية سحر فارس (2)



المسعفة اللبنانية سحر فارس (3)



المسعفة اللبنانية سحر فارس مع خطيبها (1)



المسعفة اللبنانية سحر فارس مع خطيبها (2)