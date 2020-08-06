شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يتجول بالدراجة في شوارع دبى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت كاميرات الهواتف تجول الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بالدراجة في شوارع مدينة دبى وتأديته الصلاة، وذلك من خلا لقطات انتشرت منذ قليل بين مستخدمو موقع تويتر.

وذكرت جريدة الخليج، عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة :"‫‫محمد بن راشد يتجول على دراجة هوائية في شوارع دبي ويؤدى ‫الصلاة وفق لقطات وثقها رواد التواصل على حساباتهم الشخصية".

ونشر الشيخ حمدان بن محمد، ولى عهد دبى، صورة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ممارسة رياضة ركوب الدرجات الهوائية اليوم بشوارع دبى، كما نشرت صحيفة الإمارت اليوم صورا للجولة.



حمدان بن محمد بن راشد عبر حسابه بموقع انستجرام

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم مدينة دبى، حرص على تقديم النعى والمواساة للبنان، بعد الانفجار الذى وقع بمرفأ فى بيروت، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وكتب حاكم مدينة دبي في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "تعازينا لأهلنا في لبنان الحبيبة .. اللهم أرحم من انتقلوا إليك.. اللهم ألطف بأهلها ..اللهم ألهم شعب لبنان الصبر والسلوان".

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من جانب أخر، قال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، إنه تم اعتماد حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية ولتفعيل الأنشطة والأعمال حتى نهاية 2021، مشيراً إلى أن الهدف من تلك المبادرات خلق بيئة اقتصادية مرنة، توفر فرصاً جديدة، وتشجع الاستثمار فى القطاعات المستقبلية، وتحفزها بالأفكار الجديدة، وفقا للإمارات اليوم.









وبين الشيخ محمد بن راشد، أن جهود الإمارات لتحقيق مزيد من التقدم مستمرة ولن تتوقف، وأن مواجهة التحديات أصبحت سمة أصيلة فى الشخصية الإماراتية التى لا تعرف المستحيل، ولا تعرف سوى طريق التميز والتفرد.