شكرا لقرائتكم خبر عن المدعى العام اللبنانى يصدر قرارات بمنع السفر على خلفية انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر غسان عويدات، المدعى العام اللبنانى، قرارات بمنع السفر على خلفية انفجار مرفأ بيروت، حيث شملت القرارات المدير العام الحالى للجمارك اللبنانية بدرى ضاهر وسلفه شفيق مرعى، كما شملت مدير المرفأ حسن قريطم ومسؤولين آخرين بينهم مصطفى فرشوخ ونايلا الحاج وفوزى البراكس وميشال نحول، وفقا لصحيفة "لبنان 24".

كشف وكيل وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتفاع ضحايا تفجيرات المرفأ بلغت 138 قتيلا وأكثر من 5000 مصابًا، مشيرا إلى أن 30% من الإصابات فى المستشفيات حالتهم خطرة.

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من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبنانى اليوم الخميس، استمرار أعمال البحث عن ضحايا ورفع الأنقاض فى مرفأ بيروت، مؤكدًا استمرار وصول مساعدات دولية إلى لبنان.

وكشف مدير التوجيه فى الجيش اللبنانى خلال مؤتمر صحفي، عن تكليف الشرطة العسكرية بمتابعة التحقيقات الجارية فى انفجار مرفأ بيروت، وتكليف لجنة لتولى توزيع المساعدات على المتضررين.

وأضاف مدير التوجيه فى الجيش اللبناني، أنه تقرر تكثيف عمليات البحث عن المفقودين وسوف يعمل الصليب الأحمر على إحصاء ما تبقى من جثامين وستقوم قوى الأمن بفحوصDNA .