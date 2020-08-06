شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: البحرين نجحت خلال 8 سنوات فى ضبط مواد متفجرة إيرانية تورط بها حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في تقرير بثته قناة العربية، الإخبارية، مساء اليوم، تمكنت الأجهزة الأمنية البحرينية خلال السنوات الثمانى الأخيرة من ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة شديدة الخطورة، إضافة إلى أسلحة وعبوات متفجرة وآلاف الطلقات النارية.

وتم إحباط عمليتي تهريب مواد متفجرة للبحرين من إيران وضبط سيارتين محملتين بالمتفجرات، وكشفت إفادات الأشخاص المقبوض عليهم عن وقوف حزب الله وراء هذه العمليات، بحسب تقرير العربية.