البحرين تحبط عمليتى تهريب سيارتين محملتين بمتفجرات قادمة من إيران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إحبط عمليتى تهريب مواد متفجرة من إيران بعد ضبط سيارتين محملتين بالمتفجرات، وأقرالمقبوض عليهم بوقوف حزب الله الإرهابى خلف تلك العملية، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم".

صحيفة

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