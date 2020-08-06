الحوثيون: ارتفاع قتلى غارات التحالف على الجوف إلى 20 مدنيا

اليمن / الخليج 365

قالت جماعة الحوثي، مساء الخميس، إن حصيلة قتلى غارات التحالف العربي بمحافظة الجوف شمالي اليمن ارتفعت إلى 20 مدنيا.

فيما لم يصدر، حتى الساعة 18:30 (ت.غ)، تعليق حول الأمر من التحالف الذي يؤكد عادة "حرصه على تجنيب المدنيين العمليات العسكرية باليمن".

وقال مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في محافظة الجوف (يخضع لسيطرة الحوثيين)، إن "حصيلة ضحايا جريمة العدوان (التحالف) اليوم وصلت إلى 20 شهيدا و7 جرحى"، وفق ما نقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة في خبر عاجل.

وأضاف المكتب أن معظم الضحايا من النساء والأطفال.

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وبوقت سابق اليوم، نقلت وكالة "سبأ" الحوثية عن مصدر محلي (لم تسمه) قوله إن "طيران (التحالف) استهدف بـ3 غارات مخيمات للبدو الرحل بمنطقة المعاطرة بمديرية خب والشعف في الجوف".

وذكر المصدر أن القصف أسفر عن مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال، وإصابة 12 آخرين جراح بعضهم "حرجة"، في "حصيلة أولية".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.