تقرير للبنتاغون: "ي ب ك" يواصل تجنيد الأطفال قسرا

أنقرة /الخليج 365 المفتشية العامة في البنتاغون في تقرير:

- التنظيم الإرهابي لم يفِ بالتزاماته تجاه المنظمات الدولية بعدم تجنيد الأطفال

- الوضع سيء في مخيم "الهول" بمحافظة الحسكة السورية

- تنظيم "داعش" صعّد من هجماته في العراق وسوريا

- تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي تلقى تدريبات لحماية حقول النفط في المنطقة

- المعدات المقدمة للعناصر مغطاة من صندوق مكافحة "داعش"

- التنظيم الإرهابي ربما يكون قد ساهم في إيجاد مليشيات محلية للروس

أفادت المفتشية العامة في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن "قوات سوريا الديمقراطية (تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي) تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اعتقالهم قسراً".

وأصدرت المفتشية الخميس، تقريرا جديدًا عن "عملية العزم الصلب" للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

ويتضمن التقرير التطورات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المتعلقة بالعملية، مبينا أن تنظيم "داعش" الإرهابي صعد من هجماته في العراق وسوريا.

ولفت أنه على الرغم من تصعيد "داعش" هجماته باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتفجرات في العراق وسوريا، إلا أنه من غير المرجح أن يستعيد التنظيم قوته السابقة.

وأشار إلى تدهور الوضع في مخيم "الهول" بمحافظة الحسكة السورية، مؤكدا أنه لا ينبغي تجاهل خطر حدوث أعمال شغب جماعية فيه.

ويحتجز تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، إلى جانب المدنيين الذين فروا من الاشتباكات التي وقعت مع "داعش" في دير الزور، بعض المنتمين إلى "داعش" وأسرهم في المخيم الذي أقامه في بلدة الهول بمحافظة الحسكة في 17 أبريل / نيسان 2017.

ولفت التقرير إلى مواصلة ما تُسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية"، التي يهمين عليها "ي ب ك/بي كا كا"، باعتقال الأطفال من مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا وتجنيدهم.

وكشف أن "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي لم يفِ بالتزاماته تجاه المنظمات الدولية بعدم تجنيد الأطفال، مؤكدا أن الأطفال لا يزالون يُجندون قسرا.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني الفائت، أدلة جديدة حول استغلال إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" للأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم.

وفي 29 يونيو 2019، وقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة عمل مع القيادي في "ي ب ك/ بي كا كا" فرحات عبدي شاهين، المسمى "مظلوم عبدي"، من أجل تخلي التنظيم الإرهابي عن المقاتلين الأطفال بصفوفه.

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ورغم ذلك، لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن الأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتخلي التنظيم الإرهابي عن تجنيد الأطفال أو التخلي عن مقاتليه من الأطفال.

** تدريبات مسلحة للتنظيم

وأفاد التقرير أن عناصر تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" تلقوا تدريبات لحماية حقول النفط في المنطقة، مثل مكافحة التخريب والأمن البيئي وتتبع كاميرات المراقبة وتشكيل نقاط تفتيش تكتيكية.



وأشار إلى أن 250 عنصرا من التنظيم الإرهابي يتخرجون شهريا من هذه الدورات، لافتا إلى أن المعدات المقدمة للعناصر مغطاة من صندوق مكافحة "داعش".



وتداولت وسائل الإعلام مؤخراً اتفاقا بين شركة "دلتا كريسنت إنرجي" الأمريكية للطاقة مع قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" عمودها الفقري، لاستخراج النفط في شمال شرق سوريا وتكريره والاتجار به.



وستوفر الاتفاقية المذكورة للتنظيم الإرهابي موردا بمليارات الدولارات، وفقا لما أوردته صحف أمريكية.



** زيادة تعاون التنظيم مع روسيا



وكشف التقرير الذي نشره البنتاغون، عن زيادة التعاون بين تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي وروسيا.



ولفت إلى أن التنظيم الإرهابي ربما يكون قد ساهم في إيجاد مليشيات محلية للروس.



كما ذكر جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، أن "قوات سوريا الديمقراطية" رافقت الدوريات العسكرية الروسية في المنطقة.

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