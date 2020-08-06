الصليب الأحمر: حياة الكثيرين مهددة جراء السيول باليمن

اليمن / الخليج 365

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، من أن حياة الكثيرين مهددة جراء السيول في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب اللجنة في اليمن عبر حسابه على "تويتر".

وأوضح المكتب أنه "‏غرق أناس ومواش، وتدمرت منازل وطرقات وجسور وسدود؛ بسبب السيول في اليمن" خلال الأيام الأخيرة.

Advertisements

وأضاف: "حتى الآن ما زالت حياة الكثيرين مهددة.. إنها كارثة".

وتابع: "تضامننا الكامل مع ‎اليمنيين.. ساندنا المتضررين من السيول هذا الموسم (لم يحدد زمنا) بمواد غذائية وإيوائية لحوالي 52 ألف شخص حول اليمن، ولا زلنا نعمل على مساعدتهم مع الهلال الأحمر اليمني".

وخلال الأسبوعين الماضيين، لقي عشرات حتفهم، جراء السيول التي ضربت محافظات يمنية عدة، فيما تضررت آلاف الأسر ودمرت آلاف المنازل، بينها منازل نازحين، إضافة إلى تهدم وتضرر مواقع تراثية وتاريخية، وفق تقديرات رسمية.

وجراء الحرب التي يشهدها للعام السادس على التوالي، يعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية؛ ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.