حمدوك لبومبيو : السودان يتطلع لرفع اسمه من قائمة الإرهاب

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365



أعرب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الخميس، عن "تطلع" بلاده لرفع اسمها من "القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب".



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع حمدوك، حسب بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وأوضح البيان، أن الجانبين "تناولا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".



وأضاف أن حمدوك "عبر عن تطلع السودان لرفعه من القائمة قريبا، وذلك بتعاون الأجهزة المختلفة في الحكومة الأمريكية".



Advertisements

من جانبه أبدى بومبيو، وفق البيان، "تفاؤله بالتقدم في ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب" دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.



وفي 8 مارس/آذار الماضي، قالت الخزانة الأمريكية، إن "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة وقت".



ورفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية، وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.



لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج منذ عام 1993، إثر استضافة الأخيرة الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.



وبعد أشهر من عزل الرئيس السابق عمر البشير عقب احتجاجات واسعة، بدأت في البلاد في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.