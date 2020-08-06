بصاص والعلي أهلاويان حتى 2024

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أنهت إدارة النادي الأهلي، إجراءات التعاقد مع الثنائي أحمد بصاص وحسن العلي لمدة 4 سنوات.
وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم الخميس، إلى أن التوقيع مع اللاعبين جاء نظير ثبات مستواهما الفني والمستويات المتميزة التي قدماها مع فريق درجة الشباب بالنادي وكذلك المنتخب الوطني لدرجة الشباب خلال الفترة الماضية.
وتم التوقيع مساء اليوم بمقر النادي الأهلي بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالإله بن معتوق مؤمنه ونائبه ياسر محروس.
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