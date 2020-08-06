الشيخ : نورالدين محمد طويل إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا

حزب اللات في تفجير لبنان :

يواجه العالم اليوم تحديا كبيرا من خلال ظاهرة الإرهاب ، تلك الظاهرة التي تهددالإنسانية بكاملها ، وتأكل اليابس والاخضر .

والإرهاب لاعلاقة له بدين ولاخلق ، لأنه يتنافى مع تعاليم الأديان التي جاءت لتعزيز العلاقات بين الأمم والشعوب تحت سقف المودة والرحمة في بينها.

وفي واقعنا نجد أن الإرهاب تتبناه هيئات ومنظمات تحت رعاية أجهزة دول لتحقيق مآربها تارة باستعمال الدين ، وتارة بدعوى التحرر من قبضة الطغاة ، كل ذلك لتدمير القيم والمبادئ التي تجعل الناس يعيشون في أمن وأمان .

لقد تحول العالم منذ ظهور ماتسمى بالثورة الإيرانية على يد الخميني ١٩٧٩م إلى عالم بات مهددا جراء الارهاب الايراني ، ذلك الارهاب الذي اتخذته إيران لاعادة النزعة الفارسية في العالم بصفة عامة والمجوسية عند المسلمين خاصة للعصبية الجاهلية التي أزالها الإسلام برسالته العادلة الحكيمة التي تدعو الناس جميعا إلى عبادة الله وحده ، والدخول في دائرة الأخوة الإسلامية .

فبعد ظهور الخميني اراد تثبيت نظام ولاية الفقيه ليكون المرجع والموجه لجميع المسلمين ، فجاءت الثورة بأبناء المسلمين لتغذيتهم غذاء التشيع وليعودوا إلى بلدانهم مبلغين رسالة سب الصحابة وصرف الناس عن السنة النبوية الشريفة وبعدذلك يتم تقديس نظام ولاية الفقيه في طهران .

ولكن الثورة لما جعلت من بنود الدستور الايراني ( تصدير الثورة) اعتمدت على الجانب العسكري الارهابي لضرب الأمن والسلام العالميين ، فقامت باختيار لبنان لتكون هي الجهة التي تنبعث منها شرارة نارالإرهاب فتكون حزب الشيطان ليتولى الأمر في تدمير الوطن العربي .

يتبع حزب الله ايديولوجية شيعية في تمجيد الثورة الإيرانية منذعام ١٩٨٢م والدعم المالي والعسكري من إيران ، عاث فسادا في لبنان من خلال مسلسل الاغتيالات والمتفجرات كلها وفق تعليمات نظام ولاية الفقيه .

كلما ارادت لبنان أن تتنفس برائحة الإستقرا والإطمئنان بعد اتفاق الطائف التي جرت في المملكة العربية السعودية برعاية الملك فهد بن عبد العزيز – رحمه الله- لإيقاف الحرب في لبنان ١٩٨٩م وتم ذلك ، فيقف حزب الشبطان لإعادة لبنان الى دوامة الارهاب في لبنان ، ورأينا ماحدث للشهيد رفيق الحريري رئيس الوزراء الاسبق اللبناني ١٤ من فبراير ٢٠٠٥م وغيره ممن اغتالتهم أجهزة حزب الشيطان ظلما وعدوانا في لبنان .

وياتي الثلاثاء ٤ من أغسطس ٢٠٢٠م الدامية على لبنان جراء تفجير مرفأببيروت في مشهد إرهابي لامثيل له في لبنان .

والسيناريو في القضية ان زعيم حزب اللات حسن نصرالله في خطاب سابق أن القنبلة النووية التي يقصدها ستكون بإرسال صواريخ من قبل حزب اللات على حاويات الأمونيا في ميناء حيفا داخل إسرائيل ، مما سيؤدي إلى انفجار شبيه تماما بالقنبلة النووية .

وتابع في رسم المشهد بالقول أن هذه الصواريخ التي سوف تسقط على هذه الحاويات في منطقة يسكنها ٨٠٠٠ألف نسمة ، وسوف نقتل منهم عشرات الالاف .

وبالفعل هذا السيناريو حرفيا في مرفأ ببيروت وسقط ٧٨ قتيلا و٣٧٠٠ جريح على الأقل .

هذه الحادثة الأليمة التي وقعت على الشعب اللبناني جاءت لتذكرنا على أن العالم اليوم لابد من التعاون لإيقاف المد الصفوي الذي يسعى لتدمير العالم مستخدما الحشود الشعبية في العراق ، والمليشيات في سوريا ، والحوثيين في اليمن بعد ما حشد عصابات الإرهاب المتمثلة في حزب اللات الذي جعل لبنان لايعيش استقرارا سوى الخوف والرعب خلال أربعين عاما.

بقلم الشيخ : نورالدين محمد طويل

إمام وخطيب المركز الثقافي الإسلامي بدرانسي شمال باريس في فرنسا