شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل المناهج الدراسية لاستخدامها في التعليم عن بعد في جدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت العديد من المؤسسات التعليمية في المملكة في الإعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد بمفهوم مختلف لمواكبة الظروف التي فرضتها أزمة كورونا وما تسببت به من توقف للدراسة بشكلها التقليدي واستبدالها بالدراسة عن بعد.

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واستعرضت قناة الإخبارية، في تقرير لها، مراحل عملية تسجيل المواد الدراسية تلفزيونيا، داخل إحدى مدارس محافظة جدة، لاستخدامها في الدراسة عن بعد.

وأكد إبراهيم العصلاني، المعلم في مدرسة “دار الذكر” بجدة، أنه تم توفير كافة متطلبات تسجيل المحتوى الدراسي بدقة عالية لجميع المراحل الدراسية، بالشكل الذي ييسر للمعلمين الإبداع في توصيل المحتوى العلمي بشكل متميز للطالب.

وأوضح “العصلاني” أن عملية التسجيل تمر بعدة مراحل، تبدأ من شرح المادة الدراسية من قبل المعلم، وبعد ذلك يتم تقييمها من قبل المشرف، ثم تقوم اللجنة المشرفة على الموضوع بمنتجتها وإخراجها ومن ثم نشرها على المنصة التعليمية حسب التسلسل العلمي للطالب.