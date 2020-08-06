شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في محطة قطار الحرمين بجدة (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شب حريق مساء اليوم الخميس في إحدى المحطات التابعة لقطار الحرمين، بمدينة جدة. وأعلن الدفاع المدني بمدينة جدة أنه باشر الحريق الذي اندلع في بركسات تابعة لمحطة قطار الحرمين، للعمل على إطفائه. Advertisements وأكد الدفاع المدني أنه لا إصابات حتى الآن جراء الحريق، وهو وقع بحي النسيم بمدينة جدة.

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