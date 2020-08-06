قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت مؤكدا أن بريطانيا ستواصل التركيز على احتياجات الشعب اللبناني.
وقال جونسون ”شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد من لبنان ... من بيروت...إنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان“.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء البريطاني: سنركز على احتياجات شعب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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