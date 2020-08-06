رئيس الوزراء البريطاني: سنركز على احتياجات شعب لبنان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسو

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس إنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت مؤكدا أن بريطانيا ستواصل التركيز على احتياجات الشعب اللبناني.

وقال جونسون ”شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد من لبنان ... من بيروت...إنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان“.