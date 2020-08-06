نشوب حريق جديد بمحطة قطار الحرمين في "سليمانية جدة"

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني أن مدني ⁧‫جدة⁩ يباشر حريقا اندلع في عدد من البركسات متخذة كمكاتب إدارية بمساحة (20*60) في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وشهد سور محطة قطار الحرمين في حي السليمانية مطلع الأسبوع الحالي عمليات ترميم عقب الحريق الذي وقع قبل 11 شهرا.

وتتميز محطات قطار الحرمين وخصوصا محطة المطار، باتساع أرصفتها وطولها وقدرتها الاستيعابية الكبيرة بالإضافة إلى إمكانية تسيير رحلة كل 10 دقائق في الذروة، بالإضافة إلى استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكبا لكل رحلة مزدوجة، فيما تمتد محطة قطار الملك سلمان على مساحة 12 ألف متر مربع، مما يوفر طاقة استيعابية تقدر بـ 20 مليون مسافر سنويا، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.