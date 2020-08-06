شكرا لقرائتكم خبر عن وزير تعليم لبنان يعلق على انفجار مرفأ بيروت: لابد لقطار المسئولية أن ينطلق قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير التربية والتعليم اللبنانى طارق المجذوب، أن تفجير بيروت المُدمِّر نتيجة قلة المسؤولية من الحكومات المتعاقبة والسّواد الأعظم من المسؤولين، مشيرا إلى أنه لا بد لقطار المسؤولية أن ينطلق فى القريب.

وكتب المجذوب، عبر حسابه على تويتر: "فى يونيو 2014، أْدخِل مرفأ بيروت 2750 طن من مادة نترات الأمونيوم، وتقاذفت السُّلطات الموضوع، فى 4 أغسطس 2020، تفجير بيروت المُدمِّر نتيجة قلة المسؤولية من الحكومات المتعاقبة والسّواد الأعظم من المسؤولين، لأجل ما يحصل فى لبنان أقول: أهكذا تكون المسؤولية استمرارًا؟".

Advertisements





وأضاف المجذوب: "لا بد لقطار المسؤولية أن ينطلق فى القريب القريب".





من ناحية أخرى، أعلن الجيش اللبنانى اليوم الخميس، استمرار أعمال البحث عن ضحايا ورفع الأنقاض فى مرفأ بيروت، مؤكدًا استمرار وصول مساعدات دولية إلى لبنان.

وكشف مدير التوجيه فى الجيش اللبنانى خلال مؤتمر صحفي، عن تكليف الشرطة العسكرية بمتابعة التحقيقات الجارية فى انفجار مرفأ بيروت، وتكليف لجنة لتولى توزيع المساعدات على المتضررين.

وأضاف مدير التوجيه فى الجيش اللبناني، أنه تقرر تكثيف عمليات البحث عن المفقودين وسوف يعمل الصليب الأحمر على إحصاء ما تبقى من جثامين وستقوم قوى الأمن بفحوص DNA.