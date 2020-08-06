شكرا لقرائتكم خبر عن صور..الدفاع المدنى السعودى يحاول السيطرة على حريق بمحطة قطار الحرمين بالسليمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏تباشر ‏الآن فرق الدفاع المدنى بجدة حريقا شب داخل سور محطة قطار الحرمين بحي السليمانية والذي شهد مطلع الأسبوع الحالي البدء في عمليات الترميم عقب الحريق الذي شهده ذات الموقع منذ 11 شهرا، وأكد المتحدث ‏الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن مركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة 911 تلقى بلاغاً في تمام الساعة (19:27) من مساء اليوم (الخميس) عن وجود حريق فى ساحة محطة قطار الحرمين.



الحريق

و أضاف القرني بحسب صحيفة "عكاظ" فور تلقى البلاغ جرى تحريك الفرق اللازم والسلالم والمعدات المساندة للموقع، وبوصول الفرق إتضح ان الحادث عبارة عن إشتعال النيران في عدد من البركسات المتخذة كمكاتب إدارية بساحة محطة قطار الحرمين بحي السليمانية بمساحة (20*60) م حيث عملت الفرق على احتواء الحادث في موقعه دون الإنتشار للمواقع المجاورة ولازالت الفرق تعمل لإخماد الحريق دون إصابات حتى لحظة إعداد هذا البيان.