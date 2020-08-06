شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة طرد وزيرة العدل اللبنانية من إحدى المناطق المنكوية جراء تفجيرات بيروت.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محتجون غاضبون بطرد وإهانة وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، خلال زيارتها مناطق منكوبة جراء الانفجار الضخم الذي هز العاصمة بيروت، الثلاثاء. وأظهر مقطع فيديو منشور على تويتر عددا من المحتجين تتوسطهم ماري كلود نجم، فيما كانت أصواتهم ترتفع وتطالب الوزيرة بالرحيل.
وتلقت الوزيرة في حكومة حسان دياب انتقادات لاذعة من المواطنين، الذين يقومون بإصلاح الأضرار ومساعدة المنكوبين. وساهمت عناصر أمنية في إبعاد الوزيرة عن الحشود، التي أحاطت بها وثارت في وجهها.
ويسود غضب شعبي كبير في لبنان من الطبقة السياسية المتهمة بالتقصير وبالمسؤولية عن دمار بيروت.
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