شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكرى لقناة لبنانية: رصدنا دخول عناصر تابعة لحزب الله مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر عسكرى لبنانى النقاب عن رصد دخول عناصر تابعة لحزب الله اللبنانى إلى مرفأ بيروت.

ونقلت قناة " إم- تى – فى" اللبنانية عن مصدر عسكرى مطلع على التحقيقات، أن عناصر من حزب الله دخلوا المرفا عبر الهيئة الصحية، وكان لديهم شيء ما يفعلونه فى الداخل.

Advertisements

وأضاف المصدر العسكرى، أن فريق بلجيكى جاء لتقديم المساعدة بأعمال البحث، انتظر لساعات طويلة منذ الصباح قبل السماح له بالدخول إلى منطقة المرفأ.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع انفجار ضخم فى مرفأ بيروت، وأعلن رئيس الحكومة اللبنانى حسان دياب، الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع الأعلى، بيروت “مدينة منكوبة”، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.