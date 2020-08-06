لحظة انقطاع الكهرباء أثناء استقبال ماكرون بصالة الرئاسة بمطار بيروت (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد صالون الشرف الرئاسى بمطار العاصمة اللبنانية "بيروت"، انقطاع للتيار الكهربائى خلال استقبال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون.

وتداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، يرصد لحظة انقطاع الكهرباء أثناء تبادل الرئيس الفرنسى والمسؤولين اللبنانيين الحديث فى الصالون الشرفى، حيث أشار رواد "تويتر" إلى أن انقطاع الكهرباء أثناء استقبال ماكرون أبلغ رسالة للعالم عن الفساد فى البلاد.



لحظة انقطاع الكهرباء في حضور ماكرون داخل صالون الشرف الرئاسي بلبنان

ووصل ظهر اليوم، الخميس، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى لبنان، وهو أول رئيس يزور لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت، ليعاين وضعاً كارثيّاً مع مصرع أكثر من 137 شخصاً وإصابة 5 آلاف آخرين بجروح، إضافة إلى عشرات المفقودين.

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واستقبل الرئيس اللبنانى ميشال عون ماكرون بمطار رفيق الحريرى الدولى، ورافق ماكرون وزير الخارجية الفرنسى جاف إيف لودريان، فى زيارة دعم بعد انفجار مرفأ بيروت والذى حوّل العاصمة إلى مدينة منكوبة فُرضت فيها حالة طوارئ، حسبما جاء فى صحيفة النهار اللبنانية.



لحظة انقطاع الكهرباء في حضور ماكرون داخل صالون الشرف الرئاسي بلبنان

وقال ماكرون فى تصريح فى مطار بيروت: "رسالتى رسالة أخوة ومحبة وصداقة من فرنسا إلى لبنان، ونسعى لتأمين مساعدات دولية للشعب اللبنانى".



لحظة انقطاع الكهرباء في حضور ماكرون داخل صالون الشرف الرئاسي بلبنان

وأضاف: "ننسّق فى الأيام المقبلة مساعدات لوجيستية وستصل طائرة فرنسية تحمل المساعدات ومعها فريق أبحاث قريباً، وسألتقى الهيئات السياسية اللبنانية فى حوار حقيقى لتحمّل المسؤوليات".

وتابع: "نعلم أنّ الأزمة فى لبنان كبيرة وهى سياسية وأخلاقية قبل كل شىء وضحيّتها الشعب اللبنانى... سألتقى المجتمع المدنى... والأولوية لدعم الشعب اللبناني من دون شروط".

وقال ماكرون: "هذا لبنان وهذه فرنسا. هناك العديد من الضحايا الفرنسيين أحدهم مهندس فرنسى، نحن قلقون ولدينا الكثير من الجرحى وقلقون على مصير البعض"، مشيراً إلى أنّ "فرنسا تحمل مبادرات لدعم علميات الإنقاذ وسأقبال المعنيين لمعرفة ما حصل".