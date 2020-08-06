شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة : القبض على 3 أشخاص لتورطهم بسرقة 180 ألف ريال ومسوغات ذهبية بقيمة 200ألف ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على (مواطنين اثنين ومقيم يمني الجنسية) لتورطهم بسرقة مبلغ (180,000) مائة وثمانين ألف ريال، ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ (000'200) مائتي ألف ريال من أحد المنازل، وقد ضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات ، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة

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