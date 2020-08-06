شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفرنسي يعلن تنظيم مؤتمر دولي لجمع المساعدات والمنح للشعب اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فى ختام زيارته إلى لبنان اليوم الخميس، إن المساعدات الإنسانية ستصل إلى الشعب اللبناني عبر منظمات غير حكومية، كاشفا عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم بيروت والشعب اللبناني، مشيرا إلى أن حاملة طائرات هليكوبتر ستغادر فرنسا الخميس المقبل محملة بأدوية إلى لبنان.

وأضاف الرئيس الفرنسي فى مؤتمر صحفى، أن الأسبوع المقبل ستصل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ، مشدددا على أن فرنسا ستكثف جهودها لتقديم المساعدات إلى لبنان.

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ودعا ماكرون القيادة اللبنانية إلى صياغة ميثاق سياسي جديد، مضيفا:"طالبت بنظام سياسي جديد في لبنان أساسه وحدة وطنية".