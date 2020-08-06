شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: طائرة فرنسية جديدة ستصل إلى لبنان للمساعدة فى تحقيقات انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسى ماكرون إن طائرة فرنسية جديدة ستصل إلى لبنان خلال الساعات المقبلة للمساعدة في التحقيق في انفجار بيروت، وأكد ماكرون أن حاملة طائرات هليكوبتر ستغادر فرنسا الخميس المقبل محملة بأدوية للبنان، مشيرا إلى أن باريس ستعمل مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمساعدة لبنان.

وأكد الرئيس الفرنسى ماكرون أنه يشارك الشعب اللبنانى فى "غضبه الصحى"، وأكد ماكرون أن الأموال من أجل لبنان موجودة لكنها فقط بانتظار تطبيق الإصلاحات الداخلية، وأضاف أنه سيعود فى سبتمبر من أجل تقييم ما حصل فى هذه القضية.

وأكد أنه لم يمنح لبنان شيكا على بياض، مشيرا إلى أن هناك حاجة لخلق نظام سياسي جديد في لبنان.