شكرا لقرائتكم خبر عن نص تصريحات الرئيس الفرنسي خلال زيارته بيروت ولقائه بنظيره اللبناني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان بأنها ناجحة ومفيدة.

وأكد في بيان صادر من القصر الجمهوري اللبناني حصلت " الخليج 365" على نسخة منه ، أن فرنسا ستساعد لبنان.

وأشاد بجهود الرئيس ماكرون الشخصية لدعم لبنان في مواجهة الأزمات العديدة التي يواجهها لبنان على المستوى الثنائي، وكذلك على الصعيد الدولي.

ومن جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لبنان لن يكون وحيداً في مواجهة الصعاب، مشيراً الى أن فرنسا ستقوم بحركة ناشطة لدفع المجتمع الدولي الى التحرك بفعالية وسرعة للوقوف الى جانب لبنان ومساعدته.

وأضاف: يجب اتخاذ مبادرات سياسية قوية بهدف مكافحة الفساد، وفرض الشفافية، والقيام بالإصلاحات.. إضافة الى معالجة عدم شفافية القطاع المصرفي ووضوحه، وصولا الى اجراء تدقيق محاسبي شفاف في المصرف المركزي والنظام المصرفي، واطلاق التفاوض مع البنك الدولي، ومواصلة اجندة "سيدر".

وكان الرئيس ماكرون قد وصل إلى القصر الجمهوري ، حيث كان في استقباله عند المدخل الخارجي للقصر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتوجها بعدها الى مكتب الرئيس عون، وعقدا قمة لبنانية- فرنسية استمرت لنحو نصف ساعة.

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وبعد جلسة المباحثات الثنائية ، أدلى الرئيس ماكرون بالتصريح التالي إلى الإعلاميين: "لقد اتيت الى لبنان، كما سبق وقلت منذ وصولي، وكررته عند تفقدي للتو مرفأ بيروت، كما واثناء الاستماع الى فرق الإنقاذ والاغاثة وخلال الوقت الذي امضيته في مواساة اللبنانيات واللبنانيين، كي اقدم كل مشاعر تضامن فرنسا والشعب الفرنسي الى الشعب اللبناني، بعد الانفجار الهائل الذي وقع في 4 أغسطس الجاري.

وتتجه افكاري قبل أي امر اخر الى الذين قضوا في هذا الانفجار الرهيب. وهناك بين الضحايا فرنسيون ولبنانيون من حاملي الجنسية الفرنسية، اليهم أتوجه بالفكر أيضا، والى عائلاتهم وعائلات الجرحى، وفي نفس الوقت الى اللبنايات واللبنانيين الذي عانوا جسديا ومعنويا مباشرة او من خلال انسباء لهم في هذا الانفجار."

من جهة أخرى، طلب رئيس الجمهورية من الرئيس ماكرون تزويد لبنان بالصور التي التقطتها الأقمار الصناعية خلال الانفجار في مرفأ بيروت، بهدف توفير معطيات إضافية تساعد التحقيق في ملابسات الجريمة. وقد وعد الرئيس ماكرون بتأمينها في اسرع وقت ممكن.