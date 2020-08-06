شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشرقية تطيح بـ «متهور» عكس السير في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أكد مساعد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، إيقاف قائد مركبة ومرافقه ظهرا في مقطع فيديو متداول يعكسان حركة السير على أحد الطرق الرئيسية في محافظة الأحساء، بقصد صدم مركبة أخرى عمداً والاعتداء على قائدها.
وتبين أنهما (مواطنان في العقد الثالث من العمر)، والواقعة المشهودة سببها سوء تفاهم حصل بينهم، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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