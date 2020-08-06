شكرا لقرائتكم خبر عن بتهمة سرقة مبلغ مالي ومجوهرات قيمتها 380 ألف ريال.. الإطاحة بمواطِنْين ومقيم بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على (مواطنين اثنين ومقيم يمني الجنسية) لتورطهم بسرقة مبلغ (180000) مائة وثمانين ألف ريال، ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ (200000) مائتي ألف ريال من أحد المنازل.
وضبط بحوزتهم جزء كبير من المسروقات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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