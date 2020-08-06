شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح «طريق الهدا» في الاتجاهين بعد إغلاق مؤقت بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة، قبل قليل، إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد إغلاقه احترازيا مساء اليوم بسبب هطول الأمطار.

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وكانت إمارة مكة، قد أعلنت في وقت سابق، إغلاق الطريق احترازيا بسبب حالة التقلبات الجوية، وهطول أمطار غزيرة على المنطقة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

كما توقعت الأرصاد، نشاط في الرياح السطحية على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة.