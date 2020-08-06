تركيا: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية اليونانية "باطلة"

وأشارت الخارجية التركية، في بيان نقلته وكالة "الأناضول" إلى أن اتفاقية ما يسمى بـ"ترسيم الحدود البحرية" الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة لأنقرة.

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED

وقالت الخارجية التركية: "المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري اليوناني، تقع ضمن الجرف القاري التركي".

وذكرت الوزارة أن تركيا تعتبر الاتفاق لاغيا وباطلا، مضيفة أنه ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية.

Advertisements

ووقعت مصر واليونان، مساء اليوم الخميس، اتفاقا لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، استعداد بلاده للجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن مسألة ترسيم حدود المناطق البحرية.

​وقال ميتسوتاكيس خلال مشاركة افتراضية في منتدى أسبن للأمن، اليوم الخميس:"لقد التقيت بالرئيس أردوغان مرتين منذ توليي منصب رئيس الوزراء، أخبرته برغبتنا في تجديد العلاقات اليونانية التركية، لأننا سنظل جيرانًا إلى الأبد. أنا حقًا لا أصدق أن هناك عداوة بين الشعبين اليوناني والتركي. للأسف لم أتلق الرد الذي توقعته".