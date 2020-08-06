مصر... تفاصيل تنسيق الجامعات والكليات الخاصة 2020

ونشر المجلس الأعلى للجامعات، تنسيق الجامعات الخاصة المعتمدة منه، وبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات 95% للطب البشري و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".
وبلغ الحد الأدنى للقبول في العلاج الطبيعي و80% كلية الهندسة و70% كليات الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب.
وبلغ 60% لكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55%، وباقي الكليات.
ووصل عدد الجامعات الخاصة المعتمده من المجلس الأعلي للجامعات 23 جامعة.
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