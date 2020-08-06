صندوق النقد الدولي يدعو العالم لمساعدة لبنان

نقلت شبكة "سي إن إن" عن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، قولها "إن الوقت قد حان لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يواجهها لبنان"، داعية الأطراف في البلاد إلى التغلب على "الجمود في المناقشات حول الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة".

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وأضافت جورجيفا، في بيان لها، اليوم الخميس، "في أعقاب المأساة الفظيعة في لبنان، حان الوقت للوحدة الوطنية - للتغلب على هذه الكارثة، وكذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي لا تزال البلاد تواجهها".

وبحسب البيان، فإن صندوق النقد الدولي، يبحث كل السبل الممكنة لدعم شعب لبنان، مضيفًا أنه "من الضروري التغلب على الطريق المسدود في المناقشات حول الإصلاحات الحاسمة ووضع برنامج هادف لتغيير الاقتصاد وبناء الثقة في مستقبل البلاد"، كما طالبت جورجيفا، المجتمع الدولي، وأصدقاء لبنان، بالتقدم لمساعدة البلاد في هذه اللحظة الحرجة.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.