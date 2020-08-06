صندوق النقد: نبحث كل السبل لمساعدة لبنان

جعفر قاسم/الخليج 365

قال صندوق النقد الدولي، الخميس، أنه يدرس وسائل لدعم لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي اوقع آلاف القتلى والجرحى وأحدث دمارا هائلا.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا، في بيان، "يبحث صندوق النقد الدولي كل السبل الممكنة لدعم شعب لبنان".

وبدأ لبنان منتصف مايو/أيار مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على تمويل خطة وضعتها الحكومة لإنقاذ اقتصاد البلاد من أسوأ ازمة يواجهها منذ عقود.

لكن المفاوضات تعثرت الى أن علقت في 3 يوليو/تموز لخلافات داخلية لبنانية بشأن اصلاحات وضعها صندوق النقد كشرط لدعم خطة الحكومة.

وقالت جورجيفا في بيانها، اليوم، إن من الضروري التغلب على الجمود في المناقشات حول الإصلاحات الحاسمة، ووضع برنامج هادف لتغيير الاقتصاد وبناء المساءلة والثقة في مستقبل البلاد.

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ودعت الأطراف السياسية اللبنانية الى نبذ الخلافات لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت قائلة: "عقب المأساة الرهيبة في لبنان، حان الوقت للوحدة الوطنية للتغلب على الكارثة، وكذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي لا تزال البلاد تواجهها".

وزادت: "لقد حان الوقت أيضًا لأن يتقدم المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان لمساعدة البلاد في هذه اللحظة التي تشتد الحاجة إليها".

ودمر الانفجار 80 بالمئة من مرفأ بيروت الذي تمر عبره 70 بالمئة من تجارة لبنان الخارجية.

وقدرت الأضرار الناجمة عن الانفجار بمليارات الدولارات، ما يفاقم أزمة اقتصادية حادة يواجهها لبنان الذي يئن تحت مديونية تزيد عن 92 مليار دولار أو ما يعادل 170 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وزاد من معاناة اللبنانيين أزمة سيولة دولارية وانهيار العملة المحلية الى مستويات غير مسبوقة.

وتوقف لبنان عن سداد ديونه الدولية اعتبارا من مارس/آذار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.