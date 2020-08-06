اليونان تدعو أوروبا لإدانة تركيا بشأن "آيا صوفيا"

أثينا/ الخليج 365

دعت اليونان، الخميس، دول الاتحاد الأوروبي لإدانة تركيا ومطالبتها بالتراجع عن قرار تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد.

جاء ذلك في رسالة بعثتها رئيسة اليونان "إيكاتيريني ساكيلاروبولو" إلى قادة 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في مقدمتهم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، والنمساوي ألكسندر فان دير بيلين، والإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وطالبت ساكيلاروبولو القادة الأوروبيين بإدانة تركيا وعدم الصمت حيال تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، مشيرا أن "افتتاح آيا صوفيا للعبادة هو رمز للتعصب والإنغلاق والشك".

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وأضافت: "هذا المكان (آيا صوفيا) جزء لا يتجزأ من التراث الأوروبي المشترك، ويجب علينا ألا نتوقف عن دعوة تركيا لإعادة النظر في القرار وإلغائه".

وفي 24 يوليو/ تموز الجاري، أقيمت أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا" بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 من الشهر ذاته، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.