قضى 17 عاما.. إسرائيل تفرج عن الفلسطيني "البيطار"

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أفرجت السلطات الإسرائيلية، الخميس، عن الفلسطيني إبراهيم خليل البيطار (39 عاما) بعد اعتقال استمر 17 عاما.

وقال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، للأناضول، إن "الاحتلال الاسرائيلي أفرج عن إبراهيم البيطار بعد اعتقال دام 17 عام في السجون".

وأضاف أن "قوات الاحتلال اعتقلت البيطار في 7 أغسطس (آب) 2003، وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة 17 عاماً".

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ولفت إلى أن "البيطار هو واحد من الأسرى المرضى؛ حيث يعاني من عدة أمراض وتعرض للإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد".

واعتقلت إسرائيل البيطار عام 2003 عبر معبر رفح أثناء رحلة علاج في مصر، وصدر بحقه حكما بالسجن 17 عاما، بتهمة إطلاق نار على الجيش الإسرائيلي، حسب فروانة.

وسيخضع البيطار في قطاع غزة للحجر الإلزامي الاحترازي من فيروس كورونا لمدة 21 يوما.

وتعتقل إسرائيل نحو 5 آلاف فلسطيني في سجونها؛ منهم 43 سيدة، و180 طفلا، و430 معتقلا إداريا، و700 مريض، حسب إحصائية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

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