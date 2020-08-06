تواصل عودة السوريين من تركيا إلى المناطق الآمنة في بلادهم

هطاي/ الخليج 365

تتواصل عودة السوريين الذين لجؤوا إلى تركيا هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم، إلى المناطق الآمنة بمنطقتي إدلب وعفرين.

وعبر معبر "جيلوة غوزو" بولاية هطاي التركية، يعود السوريون إلى المناطق الآمنة التي تم تطهيرها من العناصر الإرهابية بفضل العمليات العسكرية التي نفذتها أنقرة طيلة السنوات الماضية.

وعقب استكمال إجراءاتهم الرسمية في معبر "جيلوة غوزو"، يتم نقل الأسر السورية مجاناً عبر حافلات إلى المناطق الآمنة في الجانب السوري.

وخلال يوم الخميس فقط، عبر أكثر من 150 أسرة سورية من تركيا إلى المناطق الآمنة في بلادهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.