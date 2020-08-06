الحوثيون: مقتل 10 مدنيين بغارات لـ"التحالف" شمالي اليمن

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، مقتل 10 مدنيين معظمهم أطفال، وإصابة 12 آخرين، في غارات جوية للتحالف العربي استهدفت محافظة الجوف، شمالي اليمن.

فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من التحالف الذي يؤكد عادة "حرصه على تجنيب المدنيين العمليات العسكرية باليمن".

ونقلت وكالة "سبأ" الحوثية عن مصدر محلي (لم تسمه)، قوله، إن "طيران العدوان (التحالف) استهدف بـ3 غارات مخيمات للبدو الرحل بمنطقة المعاطرة بمديرية خب والشعف في الجوف".

Advertisements

وذكر المصدر، أن القصف أسفر عن مقتل 10 مدنيين بينهم 7 أطفال، وإصابة 12 آخرين جراح بعضهم "حرجة"، في "حصيلة أولية"، دون مزيد من التفاصيل.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.