مصر واليونان توقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية

إسطنبول/ الخليج 365-

وقعت مصر واليونان، الخميس، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة لوزير الخارجية المصري سماح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، خلال زيارة خاطفة يجريها الأخير لمصر تستغرق عدة ساعات.

وقال شكري إن "الاتفاق يفتح أفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي مع اليونان"، وتم توقيعه بعد استيفاء كافة جوانبه.

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فيما أوضح الوزير اليوناني أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر "شرعية"، وتعكس مدى تعاون البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في بيان مقتضب، استقبال شكري لنظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة.

وذكر البيان أن مباحثات الوزيرين ستتطرق إلى "سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيداً لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين".

وفي يونيو/حزيران الماضي، عُقدت الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الفنية حول مسألة تعيين الحدود البحرية، على هامش مباحثات بين وزيري خارجية مصر واليونان، وتم الاتفاق على مواصلة العمل لحين التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح البلدين.

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