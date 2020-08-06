شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. إغلاق «طريق الهدا» احترازياً بسبب هطول الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، أنه تم إغلاق طريق الهدا احترازياً بشكل مؤقت، بسبب هطول الأمطار على المنطقة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

كما توقعت الأرصاد، نشاط في الرياح السطحية على مناطق (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).