شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منتجات عسل مجهولة المصدر تضمنت ادعاءات صحية ودينية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الخميس، أنه تم رصد حساب يقوم بترويج منتجات عسل مجهولة المصدر تتضمن ادعاءات صحية ودينية. وأضافت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه تم ضبط المندوب ومصادرة الكميات لاستكمال الاجراءات اللازمة. Advertisements

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