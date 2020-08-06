شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة.. الإطاحة بـ «مواطِنْين» سرقا مبالغ مالية ومجوهرات بقيمة 1.3 مليون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على متهمين في قضية سرقة حدثت عام 1439هـ، وهما مواطنان اثنان في العقد الثاني من العمر، وثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية).

وذلك بعد ثبوت تورطهما في سرقة مبلغ 150 ألف ريال، ومجوهرات وذهب تقدر قيمتها بحوالي 1.2 مليون ريال من أحد المنازل، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.