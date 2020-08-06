شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني ينتشل جثة مواطن غرق في وادي «بيض» بالدرب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: عثرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الدرب اليوم الخميس، على جثة مواطن -رحمه الله – غرق بوادي “بيض” في قرية “منشبة” بالدرب. وأفادت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها على “تويتر” أن العثور على الجثة تم بعد عمليات بحث استمرت لمدة يومين شاركت فيها العديد من الفرق التطوعية والمواطنين.

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