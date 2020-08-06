شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» تحدد موعد بدء توزيع الكتب الدراسية لجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، اليوم الخميس، البدء في تطبيق خطة ترحيل وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس لجميع المراحل اعتبارًا من يوم (الأحد) المقبل، الموافق 19 / 12 / 1441 هـ.
وأشارت إدارة تعليم مكة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن خطة الترحيل تأتي وفق برنامج زمني يضمن وصول جميع المقررات الدراسية لـ 1538 مدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد 1441 – 1442 هـ.
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