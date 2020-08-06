شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» تحدد موعد بدء توزيع الكتب الدراسية لجميع المراحل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، اليوم الخميس، البدء في تطبيق خطة ترحيل ‏وتوزيع الكتب الدراسية للمدارس لجميع المراحل اعتبارًا من يوم ‏‏(الأحد) المقبل، الموافق 19 / 12 / 1441 هـ.‏

وأشارت إدارة تعليم مكة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن خطة الترحيل تأتي وفق برنامج زمني يضمن ‏وصول جميع المقررات الدراسية لـ 1538 مدرسة قبل بدء العام ‏الدراسي الجديد 1441 – 1442 هـ.