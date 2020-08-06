سفير مصر في لبنان: الجسر الجوي يغطي كافة المجالات الإغاثية بصورة شاملة

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ)، مساء اليوم الخميس، عن ياسر علوي، أن الجسر الجوي الإغاثي المصري يأتي لمواجهة تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت، الثلاثاء الماضي.

وأشار علوي عقب هبوط الطائرة الأولى من الجسر الجوي في مطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت"، ظهر اليوم، إلى أن المساعدات المصرية التي ستصل إلى لبنان تباعا، تشمل الأدوية والمواد والمستلزمات الطبية، وفرقا وأطقما طبية متخصصة، ومواد غذائية، وإسهامات كبيرة في مجال إعادة البناء والإعمار.

ولفت السفير المصري في لبنان إلى أن بلاده تنفرد عن بقية الدول التي قدمت وتقدم مساعدات إلى لبنان، بأنها تشمل كافة الجوانب الإغاثية، موضحا أن الدولة المصرية لم تكتف باختيار جانب إغاثي واحد فحسب، وإنما قامت بتغطية كافة مجالات المساعدات التي يحتاجها لبنان وشعبه، في إطار برنامج إغاثي متكامل من جميع الأوجه.

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وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.