مصر... ضبط نصاب انتحل صفة مسؤول حكومي وتحصل على 5 ملايين جنيه

وقال موقع "البوابة نيوز" إن هيئة الرقابة الإدارية، قبضت على "أ.ص.س" صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان، لانتحاله صفة المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم.
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وأسفرت تحريات الهيئة عن اعتياد المتهم استخدام تلك الصفة للنصب على عديد من المواطنين الراغبين في إنهاء مصالحهم، وبتقنين الإجراءات القانونية تم ضبط المتهم وجار التحقيق معه حاليا بمعرفة النيابة العامة.
في سياق آخر، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، في وقت سابق، إصدارها أية تعليمات بشأن مصروفات العام الدراسي الجديد، منوهة بأن المدارس تتعامل مع أولياء الأمور كالمعتاد.
وبحسب صحيفة "صدى البلد" المصرية، قال الوزير، طارق شوقي، إن مناقشة الموضوعات المتعلقات بالمدارس الخاصة، ستجري بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا ضرورة دراسة حالات الطلبة ومطالب أولياء الأمور.
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