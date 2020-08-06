وزارة الصحة الإماراتية ترصد زيادة 30% في معدل الإصابات بكورونا

موسكو - سبوتنيك. وخلال كلمة له في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس "كورونا"، أرجع العويس السبب في ذلك لعدم اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

© AFP 2020 / ISHARA S. KODIKARA

وقال: "رصدنا خلال الأيام الماضية زيادة في أعداد الإصابات المسجلة بمرض كوفيد 19، بين المواطنين بنسبة 30%، وبسبب الاستمرار في الزيارات الاجتماعية والتجمعات دون اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية".

وأضاف العويس: "يجب ألا ندع روابطنا الاجتماعية التي هي مصدر قوتنا وتلاحمنا أن تصبح مصدر خطر يهدد حياتنا وحياة من نحب. وينبغي أن نحرص على حماية عائلاتنا، وأن ندرك أن هذه الزيارات قد تشكل خطراً كبيراً عليهم، خاصةً كبار السن منهم والمصابين بالأمراض المزمنة".

وأكد الوزير الإماراتي، أن المؤشرات الإيجابية الأخيرة لا تعني أن التحدي انتهى، وبحكم التجربة مع هذا المرض والإطلاع على تجارب الدول الأخرى، فإن أي تهاون في الإجراءات، ولو كان بنسبة صغيرة، له عواقب كبيرة يصعب احتوائها.

Advertisements

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة عمر الحمادي، أنه تم إجراء 50729 فحصا جديدا، كشفت عن 239 حالة إصابة جديدة بـ "كوفيد 19"، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 61845 حالة.

وتم تسجيل 354 حالة شفاء جديدة من المرض؛ وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 55739 حالة.

وسجلت وفاة شخص واحد من تداعيات الإصابة بالفيروس؛ وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات في الدولة 354 شخصا.

وأوضح الحمادي أنه لا يزال 5752 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة؛ حيث يشمل العدد الحالات التي تماثلت للشفاء، والحالات التي تتلقى العلاج، بالإضافة إلى حالات الوفاة.

وأكد أن مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية يساعد خط الدفاع الأول على إنجاز المهمة، ويزيل العبء عن كاهل القطاع الصحي، ويعطي العلماء والباحثين في نفس الوقت الفرصة لاستكمال إجراءات تطوير اللقاح.