ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، وعد الرئيس الفرنسي بتأمينها بأقرب وقت ممكن.
© Sputnik . Michael Alaeddin
وعقب وصوله إلى مطار بيروت عبر "تويتر" نشر ماكرون تغريدة جاء فيها: "لبنان ليس وحيدا".
وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.
وخلال جولته في الجميزة ومار مخايل ولقائه مع الأهالي، أعرب ماكرون عن شعوره بـ"الحزن والألم".
وأشار إلى أن "فرنسا ستقدم ما يلزم من طعام ومسلتزمات لإعادة بناء المنازل ومساعدات طبية".
وأكد أن "المساعدات الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين وستكون تحت إشراف الأمم المتحدة وستصل مباشرة إلى الشعب والجمعيات غير الحكومية".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة تكشف ما طلبه عون من ماكرون بشأن لحظة انفجار مرفأ بيروت ورد الأخير عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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