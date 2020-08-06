سيرين عبد النور تقارن بين ماكرون وزعماء لبنان

وأوضحت عبد النور في التغريدة أن الرئيس الفرنسي رجل مسؤول بينما الزعماء اللبنانيين غير مسؤولين، مطالبة إياهم بتعلم المسؤولية منه.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد شدد في تصريحه اليوم، خلال جولته في الجميزة ومار مخايل ولقائه مع الأهالي في بيروت، على أن لبنان بحاجة إلى تغيير.
مضيفا بأنه أنه سيطلق "مبادرة سياسية جديدة بعد ظهر اليوم"، مشددا على أن "المساعدات الفرنسية لن تنتهي بأيدي الفاسدين وسنقدم مساعدات دولية تحت إشراف الأمم المتحدة وستصل مباشرة إلى الشعب والجمعيات غير الحكومية"، بحسب ما نقل موقع "النشرة" اللبناني.
وتعهد الرئيس الفرنسي بترتيب مزيد من المساعدات الفرنسية والأوروبية والدولية للبنان في الأيام المقبلة، مضيفا بأن لبنان يواجه أزمة سياسة واقتصادية وثمة حاجة لاستجابة عاجلة لها.
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