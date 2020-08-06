توجيه من السيسي بشأن مشروعات الاتصالات

ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن السيسي وجه بتطبيق أعلى المعايير العالمية باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء، وتحقيق التناغم بين كافة القطاعات الحكومية فيما يخص موضوع التحول الرقمي للدولة المصرية.
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من جانبه، صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للبنية التكنولوجية لرقمنة أجهزة الدولة، وجهود رفع كفاءة الموارد البشرية في هذا السياق، وكذلك المشروعات المستهدفة من قبل مركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات المصري مستجدات إنشاء مركز تطبيقات الذكاء الصناعي وهيكله التنظيمي، والذي يهدف إلى إقامة عدة مشروعات في مجالات التخطيط العمراني، والصحة، والزراعة والري، والتحليل الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض جهود تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المنخرطة في مشروع الرقمنة، وذلك لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.
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