رسالة عبر ماكرون… هل يقبل لبنان مساعدات إسرائيلية؟

ادعت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الخميس، أن رجل أعمال إسرائيلي طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للبنان، عرض تقديم المساعدات الفنية والتقنية للبنان، جراء انفجار بيروت، وتداعياته على الشعب اللبناني.

© REUTERS / Ali Hashisho

وذكرت القناة أن أريئيل مارغليت، رجل الأعمال الإسرائيلي الذي في مجال التكنولوجيا ورئيس مؤسسة "JVP"، قد أبلغ الرئيس الفرنسي بأن إسرائيل جاهزة لمساعدة لبنان بالتكنولوجيا الإسرائيلية الفائقة للتعامل مع انفجار مرفأ بيروت.

وأوضحت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن مارغليت التقى مع ماكرون وهو في طريقه نحو لبنان، وطلب منه نقل الرسالة إلى القيادة اللبنانية، بأن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة التكنولوجية في الكشف عن الناجين وتحديد أماكنهم، ومعالجة البنية التحتية للمياه والغذاء، وإنشاء المستشفيات الميدانية المتقدمة، والمعدات الطبية.

وأشارت القناة إلى أن الرئيس الفرنسي وعد رجل الأعمال الإسرائيلي بنقل الرسالة إلى القيادة اللبنانية خلال زيارته للعاصمة بيروت.

Advertisements

وكانت إسرائيل قد عرضت على الحكومة اللبنانية تقديم مساعدات إنسانية جراء انفجار مرفأ بيروت، ولكن الأخيرة لم تعلق على هذا الطلب، في وقت أعرب فيه اللبنانيون عن رفضهم لإضاءة مبنى بلدية تل أبيب بالعلم اللبناني.

وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة أسفرت عن أكثر من 135 قتيلا حتى الآن، وما يزيد عن 5 آلاف مصاب، والعشرات مازالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، أن حسان دياب عن أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.

من جانبه، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار. كما أعلنت الحكومة اللبنانية، يوم أمس الأربعاء، حدادا لمدة 3 أيام في البلاد، وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.